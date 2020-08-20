На Сахалине более 2 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми

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Сахалинским семьям с детьми государственная поддержка из федерального бюджета оказана на сумму более 2 млрд рублей.
На Сахалине более 2 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми
  • РИА Новости

Как сообщает astv.ru, было подано 86 802 заявления о ежемесячной и единовременной выплатах на детей в возрасте от 0 до 16 лет.

На сегодняшний день в Сахалинской области положительные решения вынесены по заявлениям, поданным на 17 869 детей в возрасте до трёх лет и на 58 799 детей до 16 лет.

Отделение Пенсионного фонда России по Сахалинской области напоминает, что последний день приёма заявлений — 30 сентября.

Как ранее сообщал портал Nation News, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.

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