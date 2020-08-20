На Сахалине более 2 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми
- РИА Новости
Как сообщает astv.ru, было подано 86 802 заявления о ежемесячной и единовременной выплатах на детей в возрасте от 0 до 16 лет.
На сегодняшний день в Сахалинской области положительные решения вынесены по заявлениям, поданным на 17 869 детей в возрасте до трёх лет и на 58 799 детей до 16 лет.
Отделение Пенсионного фонда России по Сахалинской области напоминает, что последний день приёма заявлений — 30 сентября.
Как ранее сообщал портал Nation News, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.