СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

В отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020-го ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тыс. до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Отмечается, что своими действиями депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей.