В России ведётся разработка нового ручного пулемёта

Концерн «Калашников» разрабатывает по заказу Минобороны России новый ручной пулемёт. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов.

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.

Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».

Ранее «Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.