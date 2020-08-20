В России ведётся разработка нового ручного пулемёта

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Концерн «Калашников» разрабатывает по заказу Минобороны России новый ручной пулемёт. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов.
В России ведётся разработка нового ручного пулемёта
  • © АО Концерн "Калашников"

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.

Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».

Ранее «Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.

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