В России ведётся разработка нового ручного пулемёта
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«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.
Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».
Ранее «Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.