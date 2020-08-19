Власти Москвы и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве.
Власти Москвы и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве
  • © Пресс-служба правительства Нижегородской области

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Основная цель документа — подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.

«Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья», — сказал Собянин.

Как ожидается, Москва поможет провести комплекс работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Нижегородский откос» и «Александровский сад».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве.

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