Власти Москвы и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве
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Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Основная цель документа — подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.
«Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья», — сказал Собянин.
Как ожидается, Москва поможет провести комплекс работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Нижегородский откос» и «Александровский сад».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве.