Власти Москвы и Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Основная цель документа — подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.

«Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья», — сказал Собянин.

Как ожидается, Москва поможет провести комплекс работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Нижегородский откос» и «Александровский сад».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве.