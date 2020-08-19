В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу об обмане дольщиков на 138 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По имеющимся данным, хищения средств были совершены в 2012 — 2016 годы. В общей сложности ущерб оценивается в 138 млн рублей.
Обвиняемый положил средства на свои счета в банки, после чего перевёл в валюту.
«С 2013 по 2016 годы он переводил средства в иностранные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Они получили более €1,5 млн», — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии. Также обвиняемый оштрафован на миллион рублей.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.