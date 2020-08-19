В ЯНАО вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2000 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2000 году. Обвиняемый получил 19 лет в колонии строгого режима.
В ЯНАО вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2000 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Мужчина совершил три убийства в Надыме. Погибли две женщины и шестилетний ребёнок. Расследование осложнялось тем, что у злоумышленника был брат-близнец.

Обвиняемого не могли задержать до 2019 года.

«В тот момент обвиняемый уже отбывал наказание за другие тяжкие преступления против личности», — отметили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.

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