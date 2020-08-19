В ЯНАО сокращают число временных инфекционных госпиталей

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В ЯНАО сокращают число временных инфекционных госпиталей, закрыт стационар на территории Тарко-Салинской школы-интерната.
В ЯНАО сокращают число временных инфекционных госпиталей
  • РИА Новости

«В связи с сокращением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе по решению районного оперативного штаба с 18 августа прекратил свою деятельность один из двух госпиталей для лечения пациентов с данным заболеванием», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы Тарко-Салинской ЦРБ.

Помещения школы-интерната продезинфицированы, пациенты выписаны после двух отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге возобновил штатную работу госпиталь для ветеранов войн. Об этом сообщали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

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