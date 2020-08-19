В Тюмени рассказали о субсидиях на оплату ЖКУ для лиц старше 65 лет

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В Тюмени рассказали о субсидиях на оплату ЖКУ для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.
В Тюмени рассказали о субсидиях на оплату ЖКУ для лиц старше 65 лет
  • РИА Новости

«Ранее в случае задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидия не предоставлялась», — цитирует «Вслух.ру» сообщение департамента социального развития Тюменской области.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120 «О введении режима повышенной готовности».

Долги по квартплате и оплате коммунальных услуг у жителей региона старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, не станут препятствием для получения субсидий на оплату ЖКУ.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.

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