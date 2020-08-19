В Тюменской области оценили ситуацию с киберпреступлениями в регионе

Короткая ссылка
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с киберпреступлениями в регионе.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального управления МВД, более 1,5 тыс. киберпреступлений совершено в Тюменской области с начала года,
основная часть хищений со счетов банковских карт совершается с использованием социальной инженерии — метода психологического воздействия для получения доступа к конфиденциальным данным.

«Киберпреступность развивается очень быстро, что обусловлено широким внедрением информационных технологий и увеличением доли безналичных расчётов. Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удалённо и бесконтактно, причём шансы вернуть эти средства невысоки. Так, в прошлом году банки компенсировали клиентам только 15% похищенных средств. Основная причина — граждане сами сообщают мошенникам конфиденциальные сведения, что нарушает условия договора с банком», — сообщил заместитель начальника регионального отдела безопасности отделения Банка России Алексей Нохрин.

По данным регионального управления МВД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество киберпреступлений увеличилось на 60%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить