В Тюменской области оценили ситуацию с киберпреступлениями в регионе

В Тюменской области прокомментировали ситуацию с киберпреступлениями в регионе.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального управления МВД, более 1,5 тыс. киберпреступлений совершено в Тюменской области с начала года,

основная часть хищений со счетов банковских карт совершается с использованием социальной инженерии — метода психологического воздействия для получения доступа к конфиденциальным данным.

«Киберпреступность развивается очень быстро, что обусловлено широким внедрением информационных технологий и увеличением доли безналичных расчётов. Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удалённо и бесконтактно, причём шансы вернуть эти средства невысоки. Так, в прошлом году банки компенсировали клиентам только 15% похищенных средств. Основная причина — граждане сами сообщают мошенникам конфиденциальные сведения, что нарушает условия договора с банком», — сообщил заместитель начальника регионального отдела безопасности отделения Банка России Алексей Нохрин.

По данным регионального управления МВД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество киберпреступлений увеличилось на 60%.