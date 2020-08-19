Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию клавиатуры

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Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал рекомендации по безопасному использованию клавиатуры.
Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию клавиатуры
  • РИА Новости

«Самое банальное и базовое решение — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, главное — не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники, поскольку они опасны для пластика из-за щёлочи.

«Можно использовать ватные палочки, щётку с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, придётся применять сжатый воздух — так можно выдуть крошки», — сказал эксперт.

Как добавил Рябинин, специальные баллончики подойдут для механических клавиатур, а клавиатуры ноутбуков лучше разобрать и пропылесосить.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.

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