В Хакасии расследуют гибель пятилетней девочки

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В Хакасии ведётся расследование по факту гибели пятилетней девочки и пропажи шестилетнего мальчика.
В Хакасии расследуют гибель пятилетней девочки
  • РИА Новости

«18 августа 2020 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки», — цитируют «Известия» сообщение регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, семья погибшей проживает в посёлке Майна города Саяногорска. Как стало известно следователям, девочка с разрешения матери ушла на прогулку.

В течение часа ребёнок не вернулся домой, и её мать начала самостоятельные поиски. Позже поступило сообщение от жителя Саяногорска о том, что он обнаружил тело ребёнка на берегу Енисея.

В ходе расследования установлено, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который тоже не вернулся домой.

В настоящее время местонахождение ребёнка не установлено.

На данный момент два уголовных дела объединены в одно производство.

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