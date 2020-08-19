Спасатели рассказали о подтоплении 17 дворов в Хабаровском крае из-за дождей

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Спасатели рассказали о подтоплении 17 дворов в поселении Кукан Хабаровского края из-за дождей и переувлажнения почвы.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта ГУ МЧС по региону.

«Из-за скопления дождевых осадков и подпора уровней грунтовых вод сохраняется подтопление на 17 придомовых территориях. В готовности принять граждан находятся два пункта временного размещения, но в настоящее время жители остаются в своих домах», — цитирует издание сообщение ведомства.

Подъём уровня воды зафиксирован в крупных и малых реках края. Затоплены поймы рек Уссури, Бикин, Хор, Урми, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь.

На реке Амур у города Хабаровска текущий уровень составляет 263 см. За прошедшие сутки он вырос на 16 см.

Ситуация находится на круглосуточном контроле специалистов МЧС.

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