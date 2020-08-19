В Москве появится новая прогулочная зона

Короткая ссылка
В Москве появится новая прогулочная зона вдоль улицы Герасима Курина.
В Москве появится новая прогулочная зона
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Через улицу Герасима Курина проходит основной пешеходный маршрут к станции метро «Славянский бульвар» и одноимённой станции МЦД-1.

«Дорога там неудобная для пешеходов — гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещённый зелёный пешеходный бульвар со скамейками для отдыха. Вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более 1 тыс. деревьев, около 700 кустарников и разобьют порядка 40 тыс. кв. м газона», — цитирует издание вице-мэра Петра Бирюкова.

В первую очередь рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и дорожек для пешеходов.

Как сообщал в июле «Новый Севастополь», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» начались работы по реконструкции севастопольского сквера имени Ивана Бузины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить