В Москве появится новая прогулочная зона вдоль улицы Герасима Курина.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Через улицу Герасима Курина проходит основной пешеходный маршрут к станции метро «Славянский бульвар» и одноимённой станции МЦД-1.

«Дорога там неудобная для пешеходов — гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещённый зелёный пешеходный бульвар со скамейками для отдыха. Вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более 1 тыс. деревьев, около 700 кустарников и разобьют порядка 40 тыс. кв. м газона», — цитирует издание вице-мэра Петра Бирюкова.

В первую очередь рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и дорожек для пешеходов.

Как сообщал в июле «Новый Севастополь», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» начались работы по реконструкции севастопольского сквера имени Ивана Бузины.