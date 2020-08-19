Губернатор Приморья прокомментировал развитие индустрии туризма в российских портах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал развитие инициативы «Инфраструктура гостеприимства» в российских портах.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы правительства края, полученные на заседании рабочей группы Государственного совета по туризму.

«С учётом обстоятельств, связанных с текущей кризисной ситуацией, Ростуризмом совместно с правительством Российской Федерации сформированы основные подходы к восстановлению и дальнейшему системному развитию национальной туристской индустрии. Предполагается обеспечить комплексное ускоренное развитие регионов, которые обладают наибольшим туристским потенциалом, на основе региональных проектов», — цитирует издание Кожемяко.

Губернатор Приморья предложил создать внутреннюю круизную сеть с собственными лайнерами, построить отечественные круизные суда для внутреннего туризма.

По словам Кожемяко, подобные маршруты дадут импульс развитию туризма на Дальнем Востоке.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах по поддержке внутреннего туризма.