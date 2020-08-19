В Москве более 3 тысяч школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills

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В Москве за прошлый учебный год более 3 тыс. школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе столичных колледжей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкойна портал мэра и правительства Москвы.

«За прошедший учебный год более 3 тыс. учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего — от проектирования умного дома до нейропилотирования городского транспорта», — цитирует издание заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Московские колледжи разрабатывают программы совместно с компаниями-работодателями.

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