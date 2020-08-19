В Москве более 3 тысяч школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills

В Москве за прошлый учебный год более 3 тыс. школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе столичных колледжей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкойна портал мэра и правительства Москвы. «За прошедший учебный год более 3 тыс. учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего — от проектирования умного дома до нейропилотирования городского транспорта», — цитирует издание заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Московские колледжи разрабатывают программы совместно с компаниями-работодателями.