В «Совете матерей» прокомментировали ситуацию с выплатами на детей

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Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с выплатами на детей.
В «Совете матерей» прокомментировали ситуацию с выплатами на детей
  • Pixabay

В беседе с Nation News она посоветовала в первую очередь потратить эти средства на подготовку первоклассников к учёбе.

«Подумайте, в чём вы до этого отказывали ребёнку. С помощью выплат вы сможете это дать. Прежде всего это питание и образование», — сказала Буцкая.

По её мнению, выплаты также можно направить на посещение детских спортивных секций.

«Секции, к сожалению, у нас не все бесплатные. А детям нужно заниматься спортом и музыкой», — добавила она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.

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