Эксперт рассказал о причинах ДТП в России

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о причинах ДТП в России.

«Тут значение имеет вообще всё на свете. Включая то, заливают водители в бачок омывателя обычную воду или воду, смешанную с каким-то моющим средством», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на риски ДТП, помимо нарушения ПДД, могут влиять видимость, метеорологические условия, время суток, состояние дорог.

Как считает эксперт, свою роль играет и подготовка автомобилистов.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снятия скоростных ограничений на дорогах.