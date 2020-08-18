Эксперт рассказал о причинах ДТП в России

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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о причинах ДТП в России.
Эксперт рассказал о причинах ДТП в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Тут значение имеет вообще всё на свете. Включая то, заливают водители в бачок омывателя обычную воду или воду, смешанную с каким-то моющим средством», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на риски ДТП, помимо нарушения ПДД, могут влиять видимость, метеорологические условия, время суток, состояние дорог.

Как считает эксперт, свою роль играет и подготовка автомобилистов.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снятия скоростных ограничений на дорогах.

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