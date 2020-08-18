В Башкирии рассказали о поддержке внутреннего туризма
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Об этом сообщает Mkset.ru.
С 21 августа до 20 декабря у партнёров-участников можно будет вернуть при покупке туров в любой регион от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В список включат таких операторов, как «Урал-батыр», «Доплайн», «Крекс» и «Урал-Тенгри». Также будут добавлены гостиницы.
Для получения компенсации необходимо приобрести тур с 21 по 28 августа.
Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал скорый запуск программы кешбэка за туры по России.