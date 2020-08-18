В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа, в планах сделать прививки 500 тыс. человек.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на данные Управления здравоохранения области.

«Увеличение охвата населения иммунизацией против гриппа в предыдущие годы позволило избежать эпидемии гриппа в области и летальных исходов от этого инфекционного заболевания. Для повышения эффективности проведения прививочной кампании в учреждениях здравоохранения области создано более 350 мобильных прививочных бригад, которые будут проводить иммунизацию на предприятиях области, в МФЦ, общеобразовательных организациях, на дому — лицам пожилого возраста с хроническими заболеваниями», — цитирует издание представителей областного Управления здравоохранения.

Вакцинация начнётся в ближайшее время.

По данным Роспотребнадзора, случаев гриппа в Тамбовской области пока не зафиксировано.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.