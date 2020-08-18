В Калининграде рассказали о планах по закрытию угольных котельных

В Калининграде в течение трёх лет планируют закрыть 30 из 40 угольных котельных, использующихся для отопления города.

Об этом сообщает ОТР.

«Каждая угольная котельная — это гарь и сажа. Невозможно толком посушить бельё в районе», — заявил пресс-секретарь МУП «Калининградтеплосеть» Кирилл Зуб.

Со своей стороны, мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов Максим Матвиенко отметил, что использование газового топлива подразумевает автоматизированные горелки, не требующие постоянного присутствия сотрудников.

Ранее, как сообщало ФАН, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить размер коммунальных платежей.