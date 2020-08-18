В Нижегородской области рассказали о планах по созданию комфортных условий для инвесторов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать в регионе максимально комфортные условия для инвесторов.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства региона.

Глава региона напомнил, что по итогам 2019 года Нижегородская область вошла в топ-20 субъектов национального инвестиционного рейтинга АСИ.

«Но нам нельзя останавливаться, необходимо улучшить результат. Стремиться войти в пятёрку лучших», — цитирует издание Никитина.

В планах АСИ обновление методологии рейтинга. В частности, будет расширен перечень его показателей. Также специалисты сделают акцент на органах местного самоуправления, так как от их взаимодействия с бизнесом во многом зависит комфорт инвестклимата.

Как сообщало ИА «Удмуртия», на благоустройство сквера имени В.С. Тарасова в Ижевске городская администрация планирует выделить 4,3 млн рублей.