Роспотребнадзор разрешил проведение IV международного Пермского марафона
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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Прикамья.
В соответствии с новыми требованиями из-за противокоронавирусных мер марафон состоится без иностранцев, участники и зрители будут в масках.
Для безопасности участников все забеги будут проводиться отдельными стартами.
Общий призовой фонд марафона в этом году составит 2,8 млн рублей.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал о «ЗаБеге»в Краснодаре в онлайн-формате.