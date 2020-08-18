Роспотребнадзор разрешил проведение IV международного Пермского марафона, он пройдёт 5 и 6 сентября.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Прикамья.

В соответствии с новыми требованиями из-за противокоронавирусных мер марафон состоится без иностранцев, участники и зрители будут в масках.

Для безопасности участников все забеги будут проводиться отдельными стартами.

Общий призовой фонд марафона в этом году составит 2,8 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о «ЗаБеге»в Краснодаре в онлайн-формате.