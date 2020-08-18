В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1155 человек, всего с начала пандемии вылечились почти 200 тыс. человек.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117», — цитирует издание заммэра.

Выздоровевшим предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18—55 лет. Они могут также стать социальными волонтёрами, помогая тем, кто лечится на дому.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.