В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1155 человек
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117», — цитирует издание заммэра.
Выздоровевшим предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18—55 лет. Они могут также стать социальными волонтёрами, помогая тем, кто лечится на дому.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.