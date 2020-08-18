Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус у Новака

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Тест министра энергетики России Александра Новака на коронавирус показал положительный результат. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус у Новака
  • globallookpress.com

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом», — сказал Мишустин.

Представитель Минэнерго России отметил, что Новак будет участвовать в заседании ОПЕК+ 19 августа в режиме видеоконференции.

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