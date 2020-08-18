В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил возможность августовских выплат семьям с детьми.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства», — заявил Рязанский.

Он сообщил, что «после возвращения (российского премьер-министра Михаила. — RT) Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи».

Он отметил, что «это всё-таки многомиллиардные затраты».

По его словам, последнее слово будет за Министерством финансов.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату», — заявил Рязанский и добавил, что «поэтому нужно дождаться».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет.