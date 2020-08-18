В Москве при пожаре в девятиэтажке погиб человек

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В девятиэтажном жилом доме в Москве произошёл пожар, погиб один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.
В Москве при пожаре в девятиэтажке погиб человек
  • РИА Новости

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек... Погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара составила 12 кв. м.

В МЧС заявили, что пожар был ликвидирован в 00:47.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы управления Следственного комитета по Московской области сообщал, что в Подмосковье возбудили дело по факту гибели ребёнка при пожаре в частном доме.

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