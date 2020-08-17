В Карелии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Карелии прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на данные оперативного штаба.

Общее число инфицированных в регионе достигло 2,7 тыс.

За последние сутки коронавирус диагностирован у четырёх человек. Это жители двух районов, а также столицы республики.

Девять человек выздоровели.

На обсервации сейчас никто не находится, 896 человек — на самоизоляции.

Ранее стало известно, что более 32,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.