В Карелии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на данные оперативного штаба.
Общее число инфицированных в регионе достигло 2,7 тыс.
За последние сутки коронавирус диагностирован у четырёх человек. Это жители двух районов, а также столицы республики.
Девять человек выздоровели.
На обсервации сейчас никто не находится, 896 человек — на самоизоляции.
Ранее стало известно, что более 32,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.