В Приморье прокомментировали ситуацию в туротрасли

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Глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур прокомментировал ситуацию в отрасли.
В Приморье прокомментировали ситуацию в туротрасли
  • Pixabay

«Мы идём как первый и мощный локомотив по Дальнему Востоку и Сибири. Ещё 1 мая мы разработали наши предложения по субсидированным перевозкам по Дальнему Востоку и Сибири с количеством мест, стоимостью и т.п., и уже 2 мая направили их в Ростуризм», — заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

По его словам, в регионе реализуется программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020 — 2027 годы.

Щур также отметил, что много лет обсуждалась незаконная предпринимательская деятельность средств размещения, расположенных в живописных местах.

«Но в этом году мы впервые прибегли к плотному мониторингу с участием всех служб: Роспотребнадзор, МВД, Росгвардия. Когда действительно стали выезжать и знакомиться с теми условиями, которые предоставляются», — сообщил он.

Как добавил Щур, собственники захотели встречаться и решать вопросы.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах по поддержке внутреннего туризма.

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