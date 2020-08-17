В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с четырьмя пострадавшими

В посёлке Целина столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом заявили в УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщает Rostovgazeta.ru, ДТП произошло в ночь на понедельник, 17 августа. Водитель ВАЗ-21074 не пропустил Volkswagen.

«Травмы получил водитель ВАЗа. Кроме того, пострадали три пассажира в возрасте 14, 15 и 16 лет», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказали медпомощь. По факту случившегося проводится проверка.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.