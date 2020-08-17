В Госдуме прокомментировали предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет

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Депутат Госдумы Василий Власов прокомментировал предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет.
В Госдуме прокомментировали предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Мы неоднократно предлагали изменить существующий механизм прямой финансовой помощи — я не раз выступал с инициативой расширить возраст детей, которым положена сумма в 10 тыс. рублей, до 18 лет. Но на сегодняшний день вопрос остаётся открытым», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, сейчас можно сказать о том, что большинство парламентариев выступили за продление выплаты детям от 3 до 16 лет, и это большой плюс.

«Понятное дело, что до конкретных решений ещё далеко, потому что депутаты находятся на каникулах», — уточнил он.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Nation News оценила законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами.

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