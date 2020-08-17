В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината

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В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината, женщину облили кислотой.
В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные ГУ МВД России по Московской области.

Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкине.

«Установлено, что один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле её автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил её, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке», — цитирует телеканал начальника пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяну Петрову.

Она добавила, что потерпевшую с химическими ожогами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Одного из мужчин задержали в Королёве, где он проживал, другого — в Челябинской области. Подозреваемого доставили в столичный регион на самолёте. Оба арестованных — уроженцы Республики Башкортостан.

Следственным комитетом заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

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