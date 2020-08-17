Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные с совещания правительства региона.
По его словам, в республике готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Хабиров отметил, что ранее в правительстве договорились к 1 сентября «прожать ситуацию», главным критерием является уменьшение количества пневмоний.
Ситуация с заболеваемостью в регионе стабилизировалась.
Ранее URA.RU сообщило о продлении режима ограничительных мер в ХМАО.