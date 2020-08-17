ВДНХ запустила онлайн-ресурс с историей народных достижений

Короткая ссылка
Заработал портал с информацией о достижениях и о наградах, вручавшихся на ВДНХ с момента основания выставки в 1939 году.
ВДНХ запустила онлайн-ресурс с историей народных достижений
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Специалистами проделана большая работа, почти 11,5 тыс. документов уже оцифровано. Теперь пользователи со всей России и мира могут посмотреть архивные материалы, узнать о достижениях разных лет и их авторах, найти информацию о родственниках, получивших дипломы и медали выставки», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

На сегодняшний день на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год. Это около 11,5 тыс. наградных постановлений, в которых упоминаются около 63 тыс. организаций и более 1 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить