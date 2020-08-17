ВДНХ запустила онлайн-ресурс с историей народных достижений

Заработал портал с информацией о достижениях и о наградах, вручавшихся на ВДНХ с момента основания выставки в 1939 году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Специалистами проделана большая работа, почти 11,5 тыс. документов уже оцифровано. Теперь пользователи со всей России и мира могут посмотреть архивные материалы, узнать о достижениях разных лет и их авторах, найти информацию о родственниках, получивших дипломы и медали выставки», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

На сегодняшний день на портале опубликована часть материалов за период с 1939 по 1991 год. Это около 11,5 тыс. наградных постановлений, в которых упоминаются около 63 тыс. организаций и более 1 млн человек.