В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%

Короткая ссылка
В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%, за июль он составил 891,6 млрд рублей.
В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Непродовольственная торговля в столице была возобновлена с 1 июня и в течение двух месяцев увеличивала свои обороты.

«Сфера общественного питания, например, увеличила оборот по сравнению с июнем на 87,6%, индустрия гостеприимства — на 109,9%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за этот же период вырос на 22,4%», — цитирует издание заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В результате оборот розничной торговли за июль, по данным ФНС, по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 8,8%.

В июле телеканал «360» писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил динамику потребительского спроса в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить