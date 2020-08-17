В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%, за июль он составил 891,6 млрд рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Непродовольственная торговля в столице была возобновлена с 1 июня и в течение двух месяцев увеличивала свои обороты.

«Сфера общественного питания, например, увеличила оборот по сравнению с июнем на 87,6%, индустрия гостеприимства — на 109,9%. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за этот же период вырос на 22,4%», — цитирует издание заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В результате оборот розничной торговли за июль, по данным ФНС, по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 8,8%.

В июле телеканал «360» писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил динамику потребительского спроса в регионе.