В Подмосковье отремонтируют более 9000 домов
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные правительства Московской области.
Темп работ в регионе увеличился после паузы из-за пандемии коронавируса. Ускорили ремонт фасадов, крыш, подвалов, лифтов и так далее.
«К 2023 году мы планируем дополнительно отремонтировать ещё свыше 9 тыс. домов на общую сумму более 60 млрд рублей», — цитирует телеканал зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина.
С 2014 года было отремонтировано 12,8 тыс. многоквартирных домов, что составляет более трети программы.
Программа капитального ремонта в Подмосковье рассчитана до 2049 года.