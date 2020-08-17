В Подмосковье отремонтируют более 9000 домов

В Подмосковье до 2023 года капитальный ремонт проведут в более чем 9 тыс. домов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные правительства Московской области.

Темп работ в регионе увеличился после паузы из-за пандемии коронавируса. Ускорили ремонт фасадов, крыш, подвалов, лифтов и так далее.

«К 2023 году мы планируем дополнительно отремонтировать ещё свыше 9 тыс. домов на общую сумму более 60 млрд рублей», — цитирует телеканал зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина.

С 2014 года было отремонтировано 12,8 тыс. многоквартирных домов, что составляет более трети программы.

Программа капитального ремонта в Подмосковье рассчитана до 2049 года.