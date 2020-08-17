В России за сутки выявлено 4892 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4892 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 927 745. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

© Александр Кряжев

РИА Новости

Накануне в России зафиксировали 4969 случаев заболевания. Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.