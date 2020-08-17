В России за сутки выявлено 4892 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4892 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 927 745. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Накануне в России зафиксировали 4969 случаев заболевания.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
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