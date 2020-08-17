Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

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Счётная палата России по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила нарушения Федеральной таможенной службой (ФТС) на более 450 млн рублей.
Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.

Помимо этого, обнаружено «12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезённых товаров, три факта несоблюдения условий временного ввоза транспортных средств международной перевозки и один факт неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезённого товара».

Материалы по данным фактам будут направлены в Генпрокуратуру России.

Тем не менее, по оценке Счётной палаты, ФТС перевыполнила прогноз по доходам бюджета на 89,5 млрд рублей, исполнив его на 101,6%.

При этом основными источниками дохода федерального бюджета стали НДС (45,6 %), вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и газ (19,5 % и 12,1 % соответственно).

В марте стало известно, что объём выявленных Счётной палатой бюджетных нарушений за 2019 год на 14% превысил показатели 2018 года и составил 884,6 млрд рублей. 

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