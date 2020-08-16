В России за сутки выявили 4969 случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4969 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1284 (25,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России зафиксировали 5061 случай заболевания.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.