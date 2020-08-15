В ДТП под Тамбовом погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК по региону.
«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
По данному факту СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также сообщается, что к настоящему моменту «следователи и криминалисты регионального следственного управления уже завершили осмотр места происшествия, допросили основных свидетелей».
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.