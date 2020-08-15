В ДТП под Тамбовом погибли три человека

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В Тамбовской области, на просёлочной дороге около села Ярославка Никифоровского района, в канале обнаружили перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек.
В ДТП под Тамбовом погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.

По данному факту СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также сообщается, что к настоящему моменту «следователи и криминалисты регионального следственного управления уже завершили осмотр места происшествия, допросили основных свидетелей».

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

 

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