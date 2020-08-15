СК возбудил дело после гибели четырёх человек в шахте в Коми

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в шахте «Воргашорская» в Коми. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц»)», — заявили в СК.

По данным следствия, на территории шахты «при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи».

В результате ЧП погибли четыре работника подрядной организации, которые выполняли работы по демонтажу сооружения.

Ранее в МЧС сообщили, что четыре человека погибли в результате обрушения в шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в Воркуте.