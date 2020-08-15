СК возбудил дело после гибели четырёх человек в шахте в Коми

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в шахте «Воргашорская» в Коми. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.
СК возбудил дело после гибели четырёх человек в шахте в Коми
  • © ГУМЧС России по Республике Коми

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц»)», — заявили в СК.

По данным следствия, на территории шахты «при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи».

В результате ЧП погибли четыре работника подрядной организации, которые выполняли работы по демонтажу сооружения.

Ранее в МЧС сообщили, что четыре человека погибли в результате обрушения в шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в Воркуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить