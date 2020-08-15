Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Ерунаковская VIII». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«По факту обрушения породы прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что проверку проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Также на место ЧП выехала прокурор Новокузнецкого района.

Ранее сообщалось, что четыре горняка пострадали при обрушении породы на шахте в Кузбассе.