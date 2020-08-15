Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе

Короткая ссылка
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Ерунаковская VIII». Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе
  • РИА Новости

«По факту обрушения породы прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что проверку проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Также на место ЧП выехала прокурор Новокузнецкого района.

Ранее сообщалось, что четыре горняка пострадали при обрушении породы на шахте в Кузбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить