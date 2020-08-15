Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе
- РИА Новости
«По факту обрушения породы прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что проверку проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
Также на место ЧП выехала прокурор Новокузнецкого района.
Ранее сообщалось, что четыре горняка пострадали при обрушении породы на шахте в Кузбассе.