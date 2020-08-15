В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что всего в Крыму зафиксировали 1715 случаев заболевания COVID-19.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Симферополе появится лаборатория экспертного класса по выявлению коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить