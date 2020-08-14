В Петербурге раскрыли убийство, совершённое в 2006 году

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В Санкт-Петербурге раскрыли убийство, совершённое в 2006 году.
В Петербурге раскрыли убийство, совершённое в 2006 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В заброшенном доме на Московском проспекте было обнаружено тело избитого мужчины. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый и его знакомый, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесли потерпевшему множественные удары.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи вышли на след одного из злоумышленников. Вскоре полицейские задержали уроженца Пскова. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее НТВ сообщало, что в Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве годовалого ребёнка.

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