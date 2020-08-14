В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере

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Вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. С таким предложением выступили в Минобороны России.
В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере
  • РИА Новости

Это следует из проекта военного ведомства по внесению изменений в закон «Об обороне».

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации.

По мнению авторов инициативы, в СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, а также создания вооружения и военной техники.

Отмечается, что существующие механизмы защиты информации в области обороны «не позволяют в полной мере ограничить её распространение в открытых источниках».

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