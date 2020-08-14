В Ульяновской области рассказали о благотворительной помощи в ситуации с коронавирусом

В Ульяновской области рассказали о благотворительной помощи на фоне ситуации с коронавирусом. Отмечается, что помощь была оказана более 53 тыс. жителям края.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Ульяновской области.

2,5 тыс. ульяновцев стали добровольцами и помогли доставить продовольственные наборы нуждающимся.

Советник губернатора по благотворительности Ольга Богородецкая рассказала, что в этом году к благотворительности подключились торговые сети, региональное отделение организации «Опора России», сельскохозяйственные предприятия.

Помощь была оказана на общую сумму порядка 30 млн рублей.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы рассказал, что с начала текущего года ещё 200 организаций стали партнёрами центра «Мосволонтёр». Теперь их более тысячи.