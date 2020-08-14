В Удмуртии на серийного поджигателя машин завели уголовное дело

В Удмуртии в отношении серийного поджигателя машин возбуждено уголовное дело, он был задержан при попытке совершения очередного поджога.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы МВД по республике.

«С конца июня по август 2020 года в полицию поступило девять сообщений о возгорании машин. Во всех случаях было установлено, что причиной возгорания явился поджог. Шесть фактов было зарегистрировано в Октябрьском районе, три — в Индустриальном районе Ижевска. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний ранее судимый житель Малопургинского района. Он был задержан при попытке совершения очередного поджога», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.