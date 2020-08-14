На ВДНХ с 18 августа возобновляется акция «Бесплатные часы»
- © Д. Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» по данным портала мэра и правительства Москвы.
«После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную ещё в прошлом году, — бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр «Слово» и музей ВДНХ», — цитирует издание заммэра столицы Наталью Сергунину.
Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.
Бесплатные экскурсии продолжительностью 45 минут будут начинаться в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.
Билеты можно получить в кассах музеев.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.