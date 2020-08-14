Ограничительные меры из-за COVID-19 продлили на Чукотке до 31 августа

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Власти Чукотки продлили до 31 августа действие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ограничительные меры из-за COVID-19 продлили на Чукотке до 31 августа
  • Reuters

«В Чукотском автономном округе до 31 августа включительно продлена часть противоэпидемических мер, введённых из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин. Документ вступает в силу с 17 августа», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что до конца лета действует запрет на деятельность ночных клубов, развлекательных центров и других заведений.

Ранее стало известно, что анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.

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