В Москве рассказали о мерах поддержки гостиничного бизнеса
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы.
«Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года», — цитирует издание заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Поддержку Москвы уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.