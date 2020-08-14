В Москве рассказали о мерах поддержки гостиничного бизнеса

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В Москве рассказали о мерах поддержки гостиничного бизнеса — отмене платежей по аренде городских земель и нежилых помещений.
В Москве рассказали о мерах поддержки гостиничного бизнеса
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы.

«Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года», —  цитирует издание заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Поддержку Москвы уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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