В Москве рассказали о мерах поддержки гостиничного бизнеса — отмене платежей по аренде городских земель и нежилых помещений.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы.

«Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года», — цитирует издание заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Поддержку Москвы уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.