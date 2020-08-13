В Татарстане завели дело по факту падения шкафа на ребёнка в детсаду
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Прокурорская проверка выявила неисправность креплений. Такие же недочёты обнаружены при осмотре и других детских шкафов. Администрация вовремя не устранила неполадки.
Руководство также не проинформировало об инциденте учредителя и не организовало официальное расследование.
Шкаф упал на пятилетнего мальчика 10 августа в Набережных Челнах. Ребёнок получил компрессионный перелом.
Расследование продолжается, отметили в региональном СУ СК России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детском саду.