В Татарстане завели дело по факту падения шкафа на ребёнка в детсаду

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В Татарстане следственные органы завели уголовное дело по факту падения шкафа на ребёнка в детском саду.
В Татарстане завели дело по факту падения шкафа на ребёнка в детсаду
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Прокурорская проверка выявила неисправность креплений. Такие же недочёты обнаружены при осмотре и других детских шкафов. Администрация вовремя не устранила неполадки.

Руководство также не проинформировало об инциденте учредителя и не организовало официальное расследование.

Шкаф упал на пятилетнего мальчика 10 августа в Набережных Челнах. Ребёнок получил компрессионный перелом.

Расследование продолжается, отметили в региональном СУ СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детском саду.

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